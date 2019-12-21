HABER

Büyükada'da faytonların toplanma alanı boşaltıldı, temizlik yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 12:03 | Son Güncelleme

Adalar'da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulması kararı sonrası Büyükada'daki faytonların toplanma alanı gece saatlerinde boşaltıldı.

Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL, (DHA) - Adalar'da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulması kararı sonrası Büyükada'daki faytonların toplanma alanı gece saatlerinde boşaltıldı. Faytoncular atlarını ahırlara götürürken, toplanma alanında beş fayton bırakıldı. Büyükada'ya dün gelen çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişi devam ederken, faytonların toplanma alanına giden yollar polis tarafından bariyerlerle kapatıldı.

SABAH SAATLERİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait temizlik aracı sabah saatlerinde Büyükada'daki faytonların toplanma alanına geldi. Ekipler alanı ve çevresini temizledi.

FAYTONCULAR TOPLANTI İÇİN İBB'YE GİTTİ
Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, bugün saat 15.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut ile görüşeceklerini söyledi. Görüşme için sabah saatlerinde Büyükada'dan ayrılan faytoncular bu görüşme sonrası nasıl bir yol izleyeceklerine karar verecek.

(FOTOĞRAF)

Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı
Olumsuz hava deniz ulaşımını vurduOlumsuz hava deniz ulaşımını vurdu
İstanbul’da 123 bin 610 adet kaçak ilaç ele geçirildiİstanbul’da 123 bin 610 adet kaçak ilaç ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadının polis oğlu da tanıdık çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu

Ağabeyenin cesediyle 10 saat kurtarılmayı bekledi

Ağabeyenin cesediyle 10 saat kurtarılmayı bekledi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

İstanbul Trafik Vakfı'nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, kurtarma faaliyetleri sona erdi

İstanbul Valililiği duyurdu! Faaliyetleri durduruldu

Aralık ayındaki güneşli havalarla ilgili flaş açıklama: Ölümcül

Aralık ayındaki güneşli havalarla ilgili flaş açıklama: Ölümcül

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.