Büyükada'da ölüme terk edilen at kurtarıldı

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKADA'da faytoncular tarafından ölüme terk edilen at, kurtarılarak hayvan barınağına götürüldü.

Hristos mevkiinde ölüme terk edilen ve bitkin halde yerde yatan at gören veteriner teknikeri Sultan Gülyar, belediye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetler Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. Ekipler, ayakta durmakta zorluk çeken atı battaniyeye sarıp araçla taşıyarak Tepeören Hayvan Barınağı'na götürdü.

Ekipler, atı bu halde terk eden sahiplerini araştırıyor.

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