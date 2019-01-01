Büyükada'da ormanlık alanda yangın (1)

Cengiz \u00c7OBAN-\u0130sa ALMA\u00c7AYIR\/\u0130STANBUL, (DHA) B\u00dcY\u00dcKADA'da ormanl\u0131k alanda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ederken, y\u00fckselen dumanlar Maltepe Sahili'nden g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\n(FOTO\u011eRAF)\nPARTNERSosyal medyada herkes bunu payla\u015f\u0131yorB\u00fcy\u00fckada'da ah\u0131rlar\u0131n oldu\u011fu b\u00f6lgede yang\u0131n!Erzincan'da yaban hayvanlar\u0131na bu k\u0131\u015f 6,5 ton yem b\u0131rak\u0131lacak
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