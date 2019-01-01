Büyükada'da ormanlık alanda yangın (1)

Cengiz \u00c7OBAN-\u0130sa ALMA\u00c7AYIR\/\u0130STANBUL, (DHA) B\u00dcY\u00dcKADA'da ormanl\u0131k alanda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ederken, y\u00fckselen dumanlar Maltepe Sahili'nden g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.PARTNERT\u00fcrkiye'nin en g\u00fczel 10 kad\u0131n\u0131B\u00fcy\u00fckada'da ormanl\u0131k alanda yang\u0131n (1)B\u00fcy\u00fckada'da ah\u0131rlar\u0131n oldu\u011fu b\u00f6lgede yang\u0131n!
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