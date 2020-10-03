Büyükada'da Rum çocukların barındığı yetimhane yetim kaldı

Son günlerde İstanbul Büyükada'da bir zamanlar Rum çocukların barındırıldığı yetimhanenin onarıma alınması ile ilgili haberler, Avrupa'nın bu en büyük ahşap yapısının geçmişini akıllara getiriyor.

Yayınlarda tek kaynağa dayalı verilen haberlerde yetimhanenin 1964 yılında niçin aniden kapatıldığına, niçin mühürlendiğine, içindeki 170 çocuğun yetimhaneyi apar topar nasıl terk etmek zorunda kaldığına, nereye gittiklerine, görkemli ahşap binanın harap hale gelmesinden sonra tapusunun nasıl 2010'da tekrar İstanbul Rum Patrikhanesi'ne iade edildiğine hiç değinilmiyor.

Acıklı bir drama ile özdeş olan yetimhanenin geçmişi özetle şöyle:

1800'lerin sonlarında Fransızlar tarafından inşa edilen bu bina, Avrupa kıtasının en büyük ahşap binasıydı. Fransa'dakilerin benzeri bir casino-otel olarak kullanılması öngörülüyordu. Ne var ki casino-otel anlayışı, dönemin Osmanlı yönetiminin örf ve adetlerine ters düştüğü için gerekli izin alınamadı ve bina satışa çıkarıldı.

İnşaatı tamamlanamayan bina, Balıklı Rum yetimhanesinin kullanımı için dönemin en zengin Rum ailelerinden biri olan Andreas Syngros vakfı tarafından 15 bin Osmanlı lirası karşılığında satın alındı.