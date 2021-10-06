Büyükada'da tahliye gerilimi: İBB ve TÜGVA ne diyor?

İstanbul Büyükada'daki Şehir Hatları Vapur İskelesi'nde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçesi Temsilciliği'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tahliye edilmek istenmesi üzerine dün başlayan gerginlik sürüyor.

İBB binanın tahliyesi için ellerinde mahkeme kararı olduğunu açıkladı. TÜGVA yetkilileri ise kira sözleşmesinin İBB tarafından usulsüz olarak tek taraflı bozulduğunu söylüyor.

Gerginliğin dün sabahtan beri devam ettiğini aktaran Demirören Haber Ajansı (DHA), polis ile İBB zabıta ekipleri ve bazı vatandaşlar arasında arbede yaşandığını, iskelenin çevik kuvvet polisi tarafından kapatıldığını bildirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tahliye işlemleri sırasında polis tarafından darp edildiğini ve hastanede olduğunu söyledi.

Kendilerini "bağımsız haber platformu" olarak tanımlayan İBB Haber'in Twitter hesabından paylaştığı görüntüde, iskeleye giden kimi vatandaşların tahliye işlemine alkışlar ve sloganlarla destek verdiği görülüyor.

https://twitter.com/ibbhaberleri/status/1445685951699644417

İBB: Tahliye önünde hukuki engel kalmadı

İBB'den yapılan açıklamada, Büyükada iskelesinin üst katının tahliyesine ilişkin davanın kazanıldığı ve tahliye işlemi önünde hiçbir hukuki engel kalmadığı bildirildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, tahliye işlemini engelleyen kişi ve kurumlar hakkında da hukuki süreç başlatılacağını açıkladı.

https://twitter.com/Mrt\_Ongun/status/1445664416205185029

Konuyla ilgili iskele önünde basın açıklaması gerçekleştiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İskele 2005 yılında bir protokol ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş. Sonrasında bu iskelenin üst kısmı, 2018 yılında Türkiye Gençlik Vakfı'na 10 yıllığına kiralanmış, 2500 TL gibi bir rakama. İstanbul Büyükşehir belediyemiz ve belediye başkanımız buraları incelediğinde görmüş ki, kiralayan vakıf burayı üçüncü kişilere devretmiş, ada halkı faydalanamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, protokolde uygun olmayan işlemi yaptıkları için, tahliyeleri yönünde tebligat yollamış. Çökmüşler ya İstanbullunun malına, tebligatın gereği yerine getirilmemiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız yargıya başvurmuş" dedi.

Canan Kaftancıoğlu, TÜGVA'nın tahliye işleminin iptali için dava açtığını, bunun üzerine mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini, İBB'nin açtığı karşı davada tahliye işleminin iptali ve yürütmeyi durdurma kararının reddine karar verildiğini, bu nedenle tahliye işleminin önünde hukuki engelin kalmadığını söyledi.

Kaftancıoğlu, Büyükada kaymakamının tahliye işlemi için 2 kez resmi yazıyla tarih verdiğini ancak sonra farklı sebeplerle bu tarihlerin değiştirildiğini söyledi, şu anda da konuyla ilgili resmi muhattap bulamadıklarını aktardı.

Kaftancıoğlu, "İstanbul'un 39 ilçesi var ve 'Biz 38 ilçe başkanımızla buradayız' dedim çünkü bugün Adalar İlçe Başkanımız Ali Ercan Akpolat şu anda aramızda değil. Adalar halkının hakkını savunmak için, hukuka uygun davranılmasını savunmak için burada mücadele ederken, devletin polisi böyle bir şey yapmaz ama tahmin ediyorum TÜGVA'nın polisleri tarafından darp edildiği için şu anda hastanede" dedi.

https://twitter.com/Canan\_Kaftanci/status/1445722897100652561

Kaftancıoğlu, "Tüm CHP'li belediyeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un kaynaklarını, İstanbul'un mülklerini, İstanbul'un oluşturduğu rantı 3-5 kişiye değil, 16 milyon İstanbulluya sunmak, 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek için çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜGVA: Hukuki süreç devam ediyor

TÜGVA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise hukuki sürecin devam ettiğini belirtildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel hukuka tabi sözleşmemizi haksız bir şekilde tek taraflı olarak feshettiğini beyan etmiş ve bu haksız feshin tarafımızca kabul edilmemesi akabinde kaymakamlıktan tahliyemizi talep etmiştir. Kira sözleşmemizin devam ettiğine ilişkin açtığımız tespit davası sürecinin devam etmesi ve konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle kaymakamlık ve valilik İBB'nin bu talebini reddetmiştir.

"İBB bu kararı tanımayarak, yetkisiz zabıta kuvvetlerinin kaba kuvvetini kullanarak eşyalarımızı, hangi eşyaları götürüldüğüne ilişkin herhangi bir kayıt dahi tutulmadan, zorla binamızdan gasp etmiş ve bina dışına çıkarmıştır. Zabıta görevlileri (Salı günü) sabah saatlerinden itibaren ilçe binamızın içinde, binadan çıkmamız halinde kalan eşyalarınızı da götürmek amacıyla takriben 30-40 kişilik bir ekiple, vardiyalı bir şekilde nöbet tutmaya (saat 23.00 itibarıyla) devam etmektedir. Konuya ilişkin hukuki süreç başlatılmış ve halen devam etmektedir."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da, TÜGVA'nın Yüksek İstişare Kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

