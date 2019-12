Büyükada'daki faytonculardan Ruam hastalığı yorumu

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Uğur CAN - İSTANBUL, (DHA) - Büyükada'da 'Ruam' tespit edilen 81 at ormanlık alana kazılan iki büyük çukura gömüldü. Büyükada'daki kimi faytoncular Ruam hastalığının Adalar'a kaçak at girişi nedeniyle yayıldığını iddia ederken, Ruam hastalığının olmadığını savunanlar da var.

"HERKES KAÇAK ŞEKİLDE SOKMAK ZORUNDA KALDI"

Büyükada'da bulunan bir fayton sahibi Ruam hastalığının Adalar'a kaçak şekilde getirilen atlar yüzünden yayıldığını iddia ederek, "Eskiden atların giriş ve çıkışı serbestken bu kadar hastalık yoktu. Geldiği yerde de aşı yapılıyordu, geldikten bir hafta sonra burada da yapılıyordu. Hiçbir hastalık çıkmıyordu. Giriş ve çıkışlar yasaklandıktan sonra bu hastalık çoğaldı. Çünkü herkes kaçak şekilde sokmak zorunda kaldı. Kaçak şekilde sokuluyor. Getirdikleri atlar da hastalık mı değil mi insan bilmiyor. Çünkü kaçak getirmek zorunda kalıyor. Benim atlarımda bir test çalışması yapıldı ama herhangi sıkıntı çıkmadı" diye konuştu.

"VETERİNER OLMADIĞI İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPILMIYOR"