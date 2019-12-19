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Büyükada'daki faytonculardan Ruam hastalığı yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 17:04 | Son Güncelleme

Büyükada'da 'Ruam' tespit edilen 81 at ormanlık alana kazılan iki büyük çukura gömüldü.

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Uğur CAN - İSTANBUL, (DHA) - Büyükada'da 'Ruam' tespit edilen 81 at ormanlık alana kazılan iki büyük çukura gömüldü. Büyükada'daki kimi faytoncular Ruam hastalığının Adalar'a kaçak at girişi nedeniyle yayıldığını iddia ederken, Ruam hastalığının olmadığını savunanlar da var.

"HERKES KAÇAK ŞEKİLDE SOKMAK ZORUNDA KALDI"

Büyükada'da bulunan bir fayton sahibi Ruam hastalığının Adalar'a kaçak şekilde getirilen atlar yüzünden yayıldığını iddia ederek, "Eskiden atların giriş ve çıkışı serbestken bu kadar hastalık yoktu. Geldiği yerde de aşı yapılıyordu, geldikten bir hafta sonra burada da yapılıyordu. Hiçbir hastalık çıkmıyordu. Giriş ve çıkışlar yasaklandıktan sonra bu hastalık çoğaldı. Çünkü herkes kaçak şekilde sokmak zorunda kaldı. Kaçak şekilde sokuluyor. Getirdikleri atlar da hastalık mı değil mi insan bilmiyor. Çünkü kaçak getirmek zorunda kalıyor. Benim atlarımda bir test çalışması yapıldı ama herhangi sıkıntı çıkmadı" diye konuştu.

"VETERİNER OLMADIĞI İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPILMIYOR"

Fayton sahibi Cebrail Çelik, "Ruam diye bir şey kesinlikle yok. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Öyle bir şey görmedim. İlk defa duyuyorum. Nasıl tavuklarda kuş gribi oldu. Aynı o hesap. Tavukları gömdüler, sıra atlara geldi. Burada veteriner yok. Veteriner olmadığı için hiçbir şey yapılmıyor. Burada veteriner ve disiplin olması lazım. Gece iki, üç gibi at koşturuyorlar. Gece o saatte at koşturulmaz. İki, üç tane var gece koşuyorlar mecburen benim de koşturmam lazım. Ne yapayım, eve ekmek götürmeyeyim mi?" şeklinde konuştu.

"80 TANE GAYET NORMALDİR"

Fayton sahibi Sinan Keleş, Ruam hastalığının bugüne mahsus bir şey olmadığını, belli aralıklarla bu hastalığın görüldüğünü belirterek,

"Kaymakamlığın açıkladığı gayet normaldir yani. Bu resmi bir şeydir yani. Bugüne mahsus değil. Sene oluyor 5 tane, sene oluyor 10 tane çıkıyor, sene oluyor 100 tane çıkıyor. O doğaldır. Bu ata özgü bir hastalıktır. Nasıl insanda bir kanser varsa başkasına bulaşmıyor bu da öyledir. Sadece Büyükada'da yok, Anadolu'ya gidin o atlara iğne yaparsanız, içlerinde 5 tane çıkar. Bizim burada Adalar'da 1000 tane at var. 80 tane gayet normaldir yani. Bir de diyorlar ki çok riskli, bulaşıcı diye. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben içinde büyüdüm. 25 senedir içindeyim. Olsaydı bugüne kadar bize bulaşırdı yani."

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