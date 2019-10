Büyükada’daki faytonların kaldırılması nasıl mümkün olacak?

İzmir’de de benzer bir karar alınmış, faytonlar kaldırılmıştı. Faytonlarda kullanılan atlar ise belediye tarafından satın alınarak, İzmir Doğal Yaşam Parkı’na yerleştirilmişti. Ancak İzmir’deki at sayısı, Büyükada’daki kadar fazla değildi. Kentte 36 ay ve 16 fayton bulunuyordu.

Her yıl yüzlerce at hayatını kaybediyordu

Büyükada’da 277 fayton arabası ve bin 500’e yakın at bulunuyor. Bu atların pek çoğu bakımsız, hasta ve yorgun. Adanın dik yokuşlarında, kavurucu güneşin altında fayton çeken atlar sık sık sakatlanıyor ya da hayatını kaybediyor.

Her yıl ağır yük taşıdığı ya da kötü koşullarda bakıldığı için 400’den fazla atın hayatını kaybettiği biliniyor.

Ruam salgın hastalığı nedeniyle adaya at sokulmasında da bazı kısıtlar bulunuyor. Ancak yasak olmasına ve her yıl 400’e yakın atın ölmesine karşın adadaki at sayısının azalmadığı dikkati çekiyor.

+90’ın geçen ay hazırladığı fayton dosyasında, atların kaçak yollarla adaya sokulduğu ortaya çıkarılmıştı. İstanbul’un Kartal ilçesine Anadolu’nun çeşitli kentlerinden kaçak yollarla getirilen atlar, gece yarısı teknelere yükleniyor, ada açıklarındaysa denize atılıyordu. Denize atılan atlar daha sonra halatlarla adaya çekiliyordu. Bu işlem sırasında sakatlanan, boğulan ya da teknenin pervanesine takılarak ölen atlar oluyordu.