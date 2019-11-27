Büyükada'daki toplantıya ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın da aralarında olduğu 11 sanığın yargılandığı davada, mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezaları istedi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

Duruşmada, görüşü sorulan cumhuriyet savcısı davanın esasına ilişkin mütalaasını mahkemeye sunduğu belirtti, özetleyerek okudu.

Mütalaada, sanık Taner Kılıç'ın ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, diğer sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu hakkında ise ''Terör örgütüne (FETÖ, PKK-KCK ve DHKP-C) üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.

Sanıklar Peter Frank Steudtner, Ali Ghravi, İlknur Üstün, Nalan Ekrem ve Muhammed Şeyhmus Özbekli hakkında ise ''örgüte yardım etmek'' suçunu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi istendi.