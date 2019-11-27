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Büyükada'daki toplantıya ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 11:00 | Son Güncelleme

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi - Mütalaada, sanık Taner Kılıç'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' , sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu hakkında ''örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek'' suçundan 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi - Diğer 5 sanık hakkında ise beraatleri yönünde karar verilmesi talep edildi

İSTANBUL (AA) - Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın da aralarında olduğu 11 sanığın yargılandığı davada, mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezaları istedi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

Duruşmada, görüşü sorulan cumhuriyet savcısı davanın esasına ilişkin mütalaasını mahkemeye sunduğu belirtti, özetleyerek okudu.

Mütalaada, sanık Taner Kılıç'ın ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, diğer sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu hakkında ise ''Terör örgütüne (FETÖ, PKK-KCK ve DHKP-C) üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.

Sanıklar Peter Frank Steudtner, Ali Ghravi, İlknur Üstün, Nalan Ekrem ve Muhammed Şeyhmus Özbekli hakkında ise ''örgüte yardım etmek'' suçunu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi istendi.

- İddianameden

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ali Ghravi, Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, İlknur Üstün, Muhammet Şeyhmus Özbekli, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner, Taner Kılıç ile Veli Acu, "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, Taner Kılıç hakkında, "silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, diğer sanıklar hakkında ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan hapis cezası isteniyor. İddianamede, Kılıç'ın Büyükada'daki toplantıyı organize ettiği ancak FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle İzmir'de gözaltına alınınca toplantıya katılamadığı öne sürülüyor.

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