Büyükada’daki yangında atların telef olduğu ahırlar havadan görüntülendi

Büyükada’da dün çıkan yangında hayvanların telef olduğu ahırlar, drone ile havadan görüntülendi.
Büyükada Nizamoğlu Mahallesi’nde dün iki ahırda çıkan yangında 9 at telef olmuş, ahırlar kullanılamaz hale gelmişti. Yanan ahırlar drone ile havadan görüntülendi. Yangından sonra olay yerinde ekiplerin detaylı çalışmalar yaptığı görüldü.
Yangında yaralanan 4 at ise İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavi altına alındı.
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