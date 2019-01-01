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Büyükada'daki yangında yaralanan atlar tedavi için bakımevine götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 17:45 | Son Güncelleme

BÜYÜKADA'da iki ahırdaki yangında yaralanan 3 at tedavileri için bir kamyonete yüklenerek götürüldü.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ahırların bulunduğu alanda çıkan ve 9 atın telef olduğu 3 atın yaralandığı yangının ardından harekete geçti.

Büyükada'daki yangında yaralanan atlar tedavi için bakımevine götürüldü

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKADA'da iki ahırdaki yangında yaralanan 3 at tedavileri için bir kamyonete yüklenerek götürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ahırların bulunduğu alanda çıkan ve 9 atın telef olduğu 3 atın yaralandığı yangının ardından harekete geçti. Yangında yaralanan 3 at, tedavileri için ekipler tarafından bir kamyonete bindirilerek Sarıyer'deki Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürüldü.
Öte yandan, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

(FOTOĞRAF)

Büyükada'daki yangında yaralanan atlar tedavi için bakımevine götürüldüBüyükada'daki yangında yaralanan atlar tedavi için bakımevine götürüldüBüyükada'daki yangında yaralanan atlar tedavi için bakımevine götürüldüBüyükada'daki yangında yaralanan atlar tedavi için bakımevine götürüldü

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