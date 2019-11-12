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Büyükadalılardan Mesurier yorumu: Kimseyle fazla muhatap olmuyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 20:51 | Son Güncelleme

KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde sessizlik hakim.

İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL(DHA) KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde sessizlik hakim. Mesurier cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nda bekletilirken, olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor. Mesurier'i tanıyan Büyükadalılar, eski İngiliz istihbarat subayının sessiz sedasız birisi olduğunu söyledi.
30 yıldır Büyükada'da yaşayan Fehmi Ergin, "Bir iki seferdir adada görüyorum ama devamlı adaya geliyor. Akşamları da bazen vapurdan gelirken görüyordum. Kendi başına takılan bir adam. Kimseyle fazla muhatap olmuyordu. Adada böyle sessiz sedasız gördüğüm bir adamdı." dedi. Recep Gül ise, "İki üç kere yolda görüştüğümüz oldu. Selamlaştığımız oldu. Genelde elinde köpeğiyle birlikte yürürken görüyordum. Birebir diyaloğum olmadı sadece geçerken merhabalaştık. Sadece görmüşlüğüm var." diye konuştu. Gül, James Gustaf Edward Le Mesurier'in Eski İngiliz İstihbarat subayı olduğunu bilmediğini ve öğrenince de şaşırdığını belirtti.
(FOTOĞRAF)

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