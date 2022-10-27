Büyükakın: "Avrupa İklim Konferansı’na ev sahipliği yapmaya hazırız"

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 43. Genel Kurul Toplantısı için Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli olarak Avrupa İklim Konferansı’na ev sahipliği yapmaya hazırız" dedi.

Tahir Büyükakın, kongrede yaptığı konuşmada, Avrupa İklim Konferansı’nın Kocaeli’de yapılması önerisini sundu. Türkiye Delegasyon Başkanı olarak çevrenin temel hak olması konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, "Raportörlere bu güzel rapor için teşekkür ediyorum. Gençlik delegesinin konuşması için kendisini tebrik ediyorum. Türkiye bu konuda son dönemde çok önemli gelişmeler kat etti. Öncellikli olarak farkındalığı ve kararlılığı göstermek açısından merkezi hükümet yönetimlerin organizasyon şemalarında değişiklikler yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın adı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak düzeltildi. Belediyelere ilgili alanda İklim Değişikliği başlıklı departmanlar kurma zorunluluğu getirildi ve bu konuda önemli mesafeler alındı. Son olarak kongrenin çevre ile ilgili bir konferans yapma önerisi var raporda. Biz bunu daha önce size sözlü olarak iletmiştik. Ben 2 milyon nüfuslu metropol bir şehrin belediye başkanı olarak bu organizasyona ev sahipliği yapmaya hazır olduğumu ifade ediyorum. Kocaeli olarak Avrupa İklim Konferansı’na ev sahipliği yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.



