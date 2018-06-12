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Büyükanne krizi! Demet Akalın tanık olacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2018 10:11 | Son Güncelleme

Demet Akalın’ın akrabaları, dede Hüseyin Akalın’ın mirasına ortak olmak istedi. Ancak akrabaların nüfus kaydında, büyükannenin ismi farklı çıkıyor. Mirasçılar düzeltme davası açtı

Büyükanne krizi! Demet Akalın tanık olacak

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Akalın Ailesi, merhum dedeleri Hüseyin Akalın'ın mirasından pay almak istedi. Ancak yapılan incelemelerde Demet Akalın'ın akrabalarının anne isminin, dedenin eşinin ismiyle aynı olmadığı ortaya çıktı. Mahkeme ispat istedi.

DEMET TANIK OLACAK

Gelişme üzerine Demet Akalın'ın akrabaları, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Akrabalar ayrıca Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de başvurarak 'Yanlış düzeltilsin' dedi. Demet Akalın da davada tanık olarak dinlenecek.

Nüfusta dede Hüseyin Akalın'ın eşi Gülsa Ümmihan olarak görünüyor. Fakat büyükannenin gerçek ismi sadece Ümmihan.

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