Büyükanneden yürekleri ısıtacak anlar

Sosyal medyada payla\u015f\u0131lan videoda, b\u00fcy\u00fckannesinin evinde uyuyakalma kalma numaras\u0131 yapan gen\u00e7, o anlar\u0131 kaydetti. B\u00fcy\u00fckanne torununun \u00fc\u015f\u00fcmemesi i\u00e7in b\u00fcy\u00fck \u00e7aba sarf etmesi y\u00fcrekleri \u0131s\u0131tt\u0131.PARTNERT\u00fcrkiye'nin g\u00fcndemiydiler! Musa ve Sarah'\u0131n son hali inan\u0131lmazY\u0131lan canl\u0131 yay\u0131nda tuvaletini yapt\u0131E-5'te gelin arabas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fc kesip ter\u00f6r estirdiler
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