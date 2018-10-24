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Büyükanneden yürekleri ısıtacak anlar

İLGİNÇ HABERLER  | 24.10.2018 17:57 | Son Güncelleme

Büyükannesinin evinde uyuyakalma numarası yapan genç yaşananları kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, büyükannesinin evinde uyuyakalma kalma numarası yapan genç, o anları kaydetti. Büyükanne torununun üşümemesi için büyük çaba sarf etmesi yürekleri ısıttı.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükanne uyuyakalma numarası

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