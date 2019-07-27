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Büyükanneler torunları için zeka oyunları öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen zeka oyunları eğitim kursuna katılan 17 büyükanne, torunlarına öğretmek için zeka oyunları öğrendi.

Büyükanneler torunları için zeka oyunları öğrendi

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen zeka oyunları eğitim kursuna katılan 17 büyükanne, torunlarına öğretmek için zeka oyunları öğrendi.
Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı'nda öğrencileri teknoloji bağımlılığından kurtarmak amacıyla öğretmenlere yönelik 'zeka oyunları eğitici eğitmenliği' kursu düzenledi. Kursu tamamlayarak sertifikalarını alan 128 öğretmen, görevli oldukları okullarda öğrencilere zeka oyunları eğitimi vermeye başladı.
Eğitim sertifikası alan öğretmenlerden Şarköy Ortaokulu'nda görevli Fatih Açan da torunlarına öğretmeleri için anneanne ve babaannelere, zeka oyunları dersleri verdi.
Halk Eğitim Merkezi'nde Temmuz ayında açılan ve 3 hafta süren zeka oyunları kursuna katılan 17 büyükanne, mangala, geometrik şekillerle tamamlama, sosyalleşme ve soyut düşünme üzerine mantık ile matematiksel beceri oyunları eğitimi aldı. Kursu başarıyla tamamlayan 17 anneanne ve babaanneye katılım belgeleri verildi.
Öğretmen Fatih Açan, "Zeka oyanlarına çocuklarla başladık. Şimdi ise ilk kez yetişkinlere kurs verdik. Üç haftalık kursumuzu bugün tamamladık. Buradaki anneanne ve babaanneler öğrendiklerini torunlarına öğretecekler. Bu kursun dikkat toplama ve unutkanlığı önleme açısından faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.
Kursa katılan Selma Çatal da "Yaşımız kırkın üzerinde. Zeka oyanlarının unutkanlığı önlediğini duydum. Ayrıca bu oyunları torunlarıma öğretmek istiyorum. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu. Güler Akıncı ise "İlk defa halk eğitimi kursuna katıldım. Çok memnun odum. Öğretmeninim Fatih Açan ve Müdürümüz Bülent Dükancı’ya teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir ortam var. Bundan sonra başka kurslara da katılmak istiyorum" şeklinde konuştu.

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Büyükanneler torunları için zeka oyunları öğrendiBüyükanneler torunları için zeka oyunları öğrendi

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