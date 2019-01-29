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Büyükataman: "Cumhur ittifakı, 31 Mart’ta tarih yazacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 06:27 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Cumhur İttifakı’nın 31 Mart 2019’da tarih yazacağını ve hain senaryoları bir kez daha yırtıp atacağını söyledi.MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu il başkanlığında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Cumhur İttifakı’nın 31 Mart 2019’da tarih yazacağını ve hain senaryoları bir kez daha yırtıp atacağını söyledi.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu il başkanlığında açıklamalarda bulundu. Ataman, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinden sonra Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiğini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin iradesiyle tecelli etmiştir. Bu sebeple tamamıyla meşrudur, geçerlidir, saygıyı hak etmektedir. Milletinin iradesini tanımayanı millette tanımaz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden dönüş yoktur, olmayacaktır. Cumhurun kararı açık ve nettir. O da güçlü ve tam bağımsız Türkiye’dir” diye konuştu.
Suriye’ye konusuna da değinen Büyükataman, “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’yla emperyalizmin uykularını kaçıran, hevesini kursağında bırakan, terör devleti kurma düşüncelerini can evinden vuran Türkiye bu kez de gerek Fırat’ın doğusunu, gerek Menbiç ve etrafını zulümden kurtarmaya hazırdır. Fırat Kalkanı bölgesi huzura kavuşmuştur. 3 bine yakın DAEŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir. İdlip’te tekrar nüks eden çatışmalara rağmen Afrin güvendedir. İhanetin Akdeniz’e çıkış yolları milli fedakarlık ve şehit kanları ile kapatılmıştır. Dört parçalı Kürdistan komplosu her türde tırpan yemiştir. Türkiye hiçbir tehdide alttan almamış ve göz yummamıştır. Bu mücadelenin tamamı Cumhur İttifakı’nın sağladığı huzur ve güven ortamında verilmiştir. Ancak verilmesi gereken mücadeleler son bulmuş değildir. Korunacak çok mevzi ve alınacak çok yol vardır. Bugün Fırat’ın doğusu fitnenin boynudur” diye konuştu.

“31 Mart seçimlerinin demokratik ve güvenli bir şekilde geçilmesi şarttır”
Cumhur İttifakı ile ilgili konuşan Büyükataman, “Şer ittifakı varsın ülkemizi saran, fırsat kollayan sırtlanlardan medet umsun. Cumhur İttifakı dışarıdaki küresel aktörlerle, içerideki hainlerin iş birliği içerisinde Türkiye’yi imha ve parçalama planlarını hayata geçirmek maksatlarını nötrleştirmiştir. Cumhur İttifakı Türkiye’yi karıştırmayı, önünü kesmeyi, 2023 hedeflerine ulaşmasını amaçlayan bütün planların yolumuzdan temizlenmesinde siyasi greyder vazifesi görmüştür. Cumhur İttifakı dostun güven kaynağı, düşmanın korku sebebidir. 31 Mart 2019 cumhuriyetin 100. yıldönümüne giden sürecin en kritik yol ağzıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tam manasıyla yerleşip, kurum ve kurallarıyla kökleştirilebilmesi için 31 Mart 2019’un demokratik ve güvenli bir şekilde geçilmesi şarttır. Sandıkta bulamadıkların sokaklarda aramak için el avuşturanlar, FETÖ, PKK’nın dümen suyunda sözde demokrasi ve özgürlük kılıfına bürünüp, kanunsuz eylem ve gösteri hazırlığı içeresinde olanlar yanlış hesabın Türk milletinden döneceğini iyi bilmedirler. 1 Nisan sabahı istikrarsızlık hayali görüp, sarı yelek rüyasına kapılanlar varsa buna pişman olacaklardır. Çünkü Milliyetçi Hareket Türk milletinin can yeleğidir” açıklamasını yaptı.
“31 Mart 2019’da zilletin öne çıkması, hezimetin önümüzü kesmesi açısıyla hummalı bir gayret sarf edilmektedir” diyen Büyükataman, şöyle devam etti:
“24 Haziran 2018’de milli uyanışı kundaklayamayan, milli dirilişe engel olamayan iç ve dış odaklar 31 Mart 2019’da da aynısına mahkum olacaklardır. Türk milletinin karnı bu tarz oyunlara toktur. Türk milleti tarihi boyunca bu kışkırtmalardan çok çekmiş, çok bedeller ödemiştir. Bugün benzer oyunları tezgahlamaya çalışan eski senaristler karşılarında bambaşka bir millet bulacağını bilmemektedirler. Kim Türkiye’nin tarihi yürüyüşünü kesmek istiyorsa onunla hesabımız mahşere kalmadan bu dünyada görülecektir. Türkiye’nin istikrara kavuşup, demokratik ölçülerde normalleşme sürecine girmesi kadar Cumhur İttifakı’nın yaşaması hususunda kararımız, karar, sözümüz senettir. Güçlük devlet, güçlü yönetim, demokratik istikrar yeni sistemin ana omurgasıdır.”

“Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerinde tarih yazacaktır”
31 Mart seçimlerinin öneminden bahseden Büyükataman, "31 Mart 2019’da sadece belediye başkanı, meclis üyesi, il genel meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarları belirlenmeyecektir. Hepsinden mühimi Türkiye’nin bekası, tarihi ve milli çıkarları, cumhurun fikir ve gaye ortaklığıyla teyit ve tekamül ettirilecektir. Bu Türkiye’miz için ertelenemez bir sorumluluktur. Bu sebeple AK Parti ile oluşturduğumuz Cumhur İttifakı’nın devamında milletimiz adına fayda görüyoruz. Fikir aşamasında fiilî ve hukukî uygulama safhasına kadar içinde eşit ve erdemli şekilde yer aldığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kazasız, belasız, güvenle devamını önemli ve öncelikli görev biliyoruz. Millî mukavemeti kırmak için zaafımızı ve rehavetimizi gözlemleyen dış mihraklara unutamayacakları bir dersin, altından kalkamayacakları bir cevabın verilmesini istiyoruz. 31 Mart 2019 seçimlerinde hangi partinin ne kadar belediye kazanacağından çok, Türkiye’nin hak ve çıkarlarının geleceği belirleyici olacaktır. Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019’da da tarih yazacak, hain senaryoları bir kez daha yırtıp atacaktır” şeklinde konuştu.

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