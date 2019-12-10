Büyükataman'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Müslümanların uğradığı insanlık dışı muameleyi ve katliamı yücelten bir akıl hastasına İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin yıl dönümünde ödül vermeyi planlayan Batı, insanlıktan nasibini almadığını bir kez daha ispatlamıştır." ifadesini kullandı.

MHP Genel Merkezi Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükataman, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Batı'nın maddi hırsları neticesinde 28 Temmuz 1917'de patlak veren 1. Dünya Savaşı nihayete erdiğinde yarısına yakını sivil olmak üzere yaklaşık 19 milyon insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Büyükataman, 1 Ekim 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başlayan ve 2 Eylül 1945'te son bulan 2. Dünya Savaşı boyunca da çoğu sivil olmak üzere en az 60 milyon insanın öldüğünü, bu savaşlarda verilen milyonlarca kaybın dışında cephe gerisinde yaşanan acılar, açlık ve sefaletin insanlığın en büyük utanç vesikaları olduğunu bildirdi.