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Büyükataman’dan Fetih Müzesi’ne övgü

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 12:01 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Osmangazi Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu ve yönetimini Fetih Müzesi’nde ağırladı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Osmangazi Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu ve yönetimini Fetih Müzesi’nde ağırladı. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez’in de hazır bulunduğu ziyarette misafirlerine müze hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, yeşil bina olarak inşa edilen Panorama 1326 Bursa’nın dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olduğunu belirtti. Kubbenin altında yer alan 1000 kişilik amfi sahne ve müzedeki İznik çinileri hakkında da MHP heyetine bilgilendiren Dündar, daha sonra Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunu gezdirdi. 16 tabloyu hayranlıkla inceleyen MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, âdetâ tarihî bir yolculuğa çıktıklarını söyledi.
Toplam 10 bin figürün yer aldığı kubbe bölümüne çıkan MHP heyeti, panoramik resmi incelediklerinde ise fethi âdetâ yeniden yaşadı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin Bursa’nın tarihî kimliğine yakışan bir eser olduğunu ifade eden Büyükataman, “Müzeyi büyük bir heyecan ve gururla gezdik. Adeta 694 yıl öncesine gittik. Bizler, MHP Yönetimi olarak çok etkilendik. Bu eser, gelecek nesillere tarihinizi anlatma açısından da önem taşıyor. Başkanımızın kazanmış olduğu tecrübelerle, ustalık döneminde yatırımlarına aralıksız devam edeceğine inanıyorum. Hemşehrilerim adına Mustafa Dündar’a teşekkürü borç biliyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.
Ziyaret sonunda Büyükataman, müzenin hediyelik eşya bölümünde bulunan hatıra sikke basma setine oturarak Osmanlı’nın ilk akçesinden bastı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, günün anısına MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’a Osman Gazi’nin tahta oturuşunu temsil eden biblo hediye etti.

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