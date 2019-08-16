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Büyükataman'dan İYİ Parti'nin yeni yönetimine eleştiri

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2019 14:15 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: - "(İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener) Okyanus ötesinin sözcüsü, Kandil'in paspası, HDP'nin eteğinin altına sığınmış olmak kendisine yetersiz gelmiş ki bu sefer Türk milletinin bir parçası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herkes gibi eşit vatandaşları olan Çerkez kardeşlerimize Cumhuriyet'in ilk gününden beri asimilasyon uygulandığını iddia eden ve bu iddiasını Türkiye'nin birliğine kasteden yabancıların fonladığı bir platformda gündemde tutmaya çalışan zevatı 'insan haklarından sorumlu' sıfatıyla divanına almıştır. Kendisine hayırlı olsun"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Hasan Seymen'i Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirmesine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herkes gibi eşit vatandaşları olan Çerkez kardeşlerimize Cumhuriyet'in ilk gününden beri asimilasyon uygulandığını iddia eden ve bu iddiasını Türkiye'nin birliğine kasteden yabancıların fonladığı bir platformda gündemde tutmaya çalışan zevatı 'insan haklarından sorumlu' sıfatıyla divanına almıştır. Kendisine hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman yaptığı yazılı açıklamada, "Türk milliyetçiliğinin yükselişini, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecek çağı şekillendirmek için verdiği kararlı mücadeleyi sekteye uğratmak için yola çıkan ve bu yolda içerideki ve dışarıdaki hain odakların gönüllü taşeronluğunu yapan İP’in ucundaki Hanımefendi, çarşafa doladığı anahtarla kirli niyetlerinin kapısını açmayı hedeflemektedir." ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Hasan Seymen'i yardımcısı olarak görevlendirmesini eleştiren Büyükataman, açıklamasında şunları kaydetti:

"Okyanus ötesinin sözcüsü, Kandil’in paspası, HDP'nin eteğinin altına sığınmış olmak kendisine yetersiz gelmiş ki bu sefer Türk milletinin bir parçası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herkes gibi eşit vatandaşları olan Çerkez kardeşlerimize Cumhuriyet’in ilk gününden beri asimilasyon uygulandığını iddia eden ve bu iddiasını Türkiye'nin birliğine kasteden yabancıların fonladığı bir platformda gündemde tutmaya çalışan zevatı 'insan haklarından sorumlu' sıfatıyla divanına almıştır. Kendisine hayırlı olsun."

- "Yanlışta ısrar etmek, helak olmaya koşmaktır"

Türk milliyetçiliğinin zor zamanlarında ortalarda görünmeyenlerin, onun karşısında yer alanların "Milliyetçiyiz, ülkücüyüz" söylemlerini Türk milliyetçiliğini ve ülkücülüğünü sulandırma çabası olduğunu vurgulayan Büyükataman, şu görüşlerini paylaştı:

"Kılıçdaroğlu’nun ve Akşener'in Türk milliyetçisi, ülkücü olduğu yerde Karl Marx'ın papazlık iddiası hafif kalacaktır. Görünen tüm bu rezilliklerin yanında perde arkasındaki kirli ittifaklar da düşünüldüğünde milliyetçi-ülkücü hareketin Sayın Genel Başkanı'nın samimi çağrısının zamanlamasının ne kadar da isabetli olduğu ortadadır. Akşener'in İP'ine sarıldığı halde buradaki pis kokuya duyuları hissizleşmeyen, pisliğe daha çok bulaştığının farkında olan, aklı ülkücü-milliyetçi harekette olduğu halde bedeni orada bulunan herkesin liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısına icabet etmesi tarihi bir zorunluluktur. Yanlışta ısrar etmek, helak olmaya koşmaktır. İnsanlık tarihi bunun acı misalleriyle doludur. Türk milliyetçileri denize düşmemiştir ki yılana sarılsın, Türk milliyetçileri çaresiz değildir ki kimin attığına bakmaksızın önüne çıkan ilk ipe tutunsun. Türk milliyetçilerinin han otağı milliyetçi-ülkücü hareket, otağın beyi de bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'dir."

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükatam

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