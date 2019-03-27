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Büyükbakkalköy’de bir kazıda top mermisi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 14:01 | Son Güncelleme

Büyükbakkalköy’de bir tır garajında kazı yapıldığı esnada işçiler top mermisi buldu.

Büyükbakkalköy’de bir kazıda top mermisi bulundu

Büyükbakkalköy’de bir tır garajında kazı yapıldığı esnada işçiler top mermisi buldu. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken incelemeler devam ediyor.
İddiaya göre Büyükbakkalköy’de bir tır garajında su kanalı kazısı yapıldığı esnada işçiler bir top mermisi buldu. Top mermisini bulan işçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Bulunan top mermisinin çok eski zamanlardan kaldığı iddia edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
Top mermisini bulan işçilerden birisi olayla ilgili olarak; “Su kanalı çalışması yaparken top mermisi bulduk. Hemen polise haber verdik” dedi.

Büyükbakkalköy’de bir kazıda top mermisi bulundu

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