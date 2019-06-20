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Büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 13:57 | Son Güncelleme

Karaman’da bir büyükbaş hayvan çiftliğinin deposundaki saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Karaman’da bir büyükbaş hayvan çiftliğinin deposundaki saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Yangında traktörle, yem karma makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Karaman’ın merkeze bağlı Ortaoba köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kardeşe ait olduğu öğrenilen büyükbaş hayvan çiftliğinin deposundaki saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Saman balyalarının yandığını gören çiftlik çalışanları hemen itfaiyeden yardım istedi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında saman balyalarının yanında bulunan traktörle, yem karma makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Öte yandan, Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram da, yangının çıktığı büyükbaş hayvan çiftliğinde incelemelerde bulunarak, işletme sahibi kardeşlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bayram, "Büyükbaş hayvan çiftliğimizde gece çıkan yangın ucuz atlatılmış. Bizi en çok sevindiren ise üzücü bir durumun yaşanmamasıdır. Yangında bir traktör ile bir yem karma makinesi yanarak kullanılamaz hale gelmiş. Allah beterinden korusun. Buradan çiftlik sahibi kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

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