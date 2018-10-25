Büyükbaş hayvan hırsızları, jandarmanın takibiyle yakalandı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde çalınan 3 büyükbaş, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Reşadiye'ye bağlı Hasanşeyh beldesinde dün sabah M.A.'ya ait 3 büyükbaş çalındı. Başvuru üzerine jandarma çalınan hayvanların bulunması için çalışma başlattı. Reşadiye'nin Karlıyayla köyü, D-100 Karayolu çevresinde yürütülen devriye çalışmaları sırasında bir kamyonetten şüphelenen jandarma 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayınca ekiplerce takibe alındı. Bir süre sonra araç ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Araçta 3 Simental cinsi büyükbaş olduğu tespit edildi. Kulak küpe numaralarından hayvanın M.A.'ya ait olduğu anlaşıldı. Aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalışan H.Y. menfez içerisinde, S.Y. ise olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta Kelkit Çayı üzerindeki köprü altında saklanırken yakalanıp gözaltına alındı.

Hayvanlar sahibine teslim edilirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Niksar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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