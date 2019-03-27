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Büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 16:50 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bir şahsa ait ahırdan 6 büyükbaş hayvanı çaldıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buhara Mahallesinde bir ahırdan 6 büyükbaş hayvanın çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bir şahsa ait ahırdan 6 büyükbaş hayvanı çaldıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buhara Mahallesinde bir ahırdan 6 büyükbaş hayvanın çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki iş yeri ve MOBESE kameralarından hırsızlık olayına karıştığı belirlenen aracın Afyonkarahisar-Emirdağ karayolu yönüne gittiğini tespit etti. Hırsızlık olayının şüphelileri H.Y., M.A.A. ile T.Y., jandarma ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan çalınan büyükbaş hayvanlar ise jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

Büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı

Büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı

Büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı

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