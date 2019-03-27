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Büyükbaş hayvan hırsızlığında akıllara durgunluk veren detay

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 18:11 | Son Güncelleme

Ardahan’da ahırdan çalınan büyükbaş hayvan hırsızlığı olayında akıllara durgunluk veren detay ortaya çıktı.

Ardahan’da ahırdan çalınan büyükbaş hayvan hırsızlığı olayında akıllara durgunluk veren detay ortaya çıktı. Hayvanları çalan şahsın bakıcısı olduğu, satmak için Kars’a götürüp geldikten üç hafta sonra ihbarda bulunarak suçu başkasının üzerine atmaya çalıştığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan’ın Çıldır ilçesi Yukarıcanbaz köyünde ikamet eden Yakup İlyasoğlu’na ait ahırdan 5 adet büyükbaş hayvanı çalındı. İhbar alınması üzerine Ardahan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Tim Komutanlığı ve Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmada, hayvanları çalan kişinin bakmakla görevli olan kişi olduğu tespit edildi. Hayvan sahibinin sağlık sorunları nedeniyle il dışında bulunmasını fırsat bilen bakıcının, 2 arkadaşı ile birlikte hırsızlık olayı planladığı, ihbar tarihinden üç hafta önce hayvanları çalarak satmak için Kars’a götürdüğü ve olayı başkası tarafından yapılmış bir hırsızlık olayı gibi göstererek ihbarda bulunduğu anlaşıldı.

Çalışmalar neticesinde çalınan hayvanlar Kars’ın Arpaçay ilçesinde bulunarak hayvan sahibine teslim edildi. Olayla ilgili olarak hırsızlık şüphelisi 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, sevk edildikleri adli makamlarca 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak Ardahan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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