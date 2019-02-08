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"Büyükbaş hayvan sayısı bakımından Türkiye'de bir numara olacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 20:34 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş: - "Hayvan varlığını arttırdığımız takdirde, hayvansal ürünlerimiz et, süt, yağ, peynir gibi ürünlerin miktarı da artacak ve kendiliğinden bir sektör oluşacaktır" - "Kendimize bir hedef koyduk. Büyükbaş hayvan sayısı bakımından Türkiye'de bir numara olacağız. Şu an hedefimiz en az 900 bin. Bunu hep birlikte başaracağız"

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'un, Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, "Kendimize bir hedef koyduk. Büyükbaş hayvan sayısı bakımından ülkede bir numara olacağız." dedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Memiş başkanlığında, Palandöken Kaymakamlığı'nda "Erzurum'da Tarımsal ve Hayvansal Ürünlerin Arttırılmasına Yönelik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Memiş, toplantıda yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılık sektörünün önemine vurgu yaparak tarım sektörünün, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar ülkenin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Erzurum'un, Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Memiş, şunları kaydetti:

"Büyükbaş hayvancılığında Türkiye ikincisiyiz. Kendimize bir hedef koyduk. Büyükbaş hayvan sayısı bakımından Türkiye'de bir numara olacağız. Şu an hedefimiz en az 900 bin. Bunu hep birlikte başaracağız. Hayvan varlığını arttırdığımız takdirde, hayvansal ürünlerimiz et, süt, yağ, peynir gibi ürünlerin miktarı da artacak ve kendiliğinden bir sektör oluşacaktır."

- "İnanıyorum ki çok güzel işler başaracağız"

Küçükbaş hayvancılıkla ilgili olarak, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle birlikte bir eylem planı hazırladıkları bilgisini paylaşan Memiş, Erzurum'un mera varlığı bakımında ülkede birinci sırada olduğunu hatırlattı.

Türkiye'deki meraların yüzde 13'ünün Erzurum'da olduğunu ifade eden Memiş, şöyle devam etti:

"Bu da bize küçükbaş hayvancılıkta daha iyi bir noktada olabileceğimizi gösteriyor. Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılığı geliştirmek için projeler hazırladık. Bunlardan bir tanesi yem bitkisi tohumu desteği. Bunun dışında zaten bakanlığımızın da vermiş olduğu destekler var. Biz de valiliğimiz ve kalkınma ajansı olarak üreticilerimizi destekleyeceğiz. İnanıyorum ki çok güzel işler başaracağız. Hayatımızda bu kadar büyük bir öneme sahip olan tarımsal alanda, şehir olarak bir başarı yakalayabilmek için kaynaklarımızı doğru yerde ve doğru şekilde kullanmamız çok önemlidir. Bunun için bu işi kendilerine şiar edinmiş çiftçileri bulup onları desteklememiz lazım."

Toplantı, Memiş'in konuşmalarının ardından fikir alışverişiyle sona erdi.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ile ilçe tarım müdürleri de katıldı.

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Erzurum Erzurum Valisi Okay Memiş Hayvancılık toplantı

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