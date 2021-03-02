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Büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi, kurtarma çalışması başlatıldı

02.03.2021 06:51 | Son Güncelleme:
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Tokat’ta dorsesi büyükbaş hayvan dolu tır yan yattı, yaralanan hayvanların kurtarılması için çalışma başlatıldı.Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel mevki İhsaniye köyü yakınlarında meydana geldi.

Tokat’ta dorsesi büyükbaş hayvan dolu tır yan yattı, yaralanan hayvanların kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel mevki İhsaniye köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı’dan Amasya’ya kesimhaneye 31 adet büyükbaş hayvan taşıyan M. Ç. idaresindeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı. Yan yatan tırın iki katlı dorsesinin üst katında bulunan hayvanlardan bazıları gecenin karanlığında kaçarak gözden kayboldu. Tırın üst ve alt katında sıkışan hayvanların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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