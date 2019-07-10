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Büyükbaş hayvana çarpan otomobil, kanala düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 15:01 | Son Güncelleme

Kastamonu Cide-Şenpazar karayolunda önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpan otomobil, savrularak kanala düştü.

Büyükbaş hayvana çarpan otomobil, kanala düştü

Kastamonu Cide-Şenpazar karayolunda önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpan otomobil, savrularak kanala düştü. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cide-Şenpazar karayolu 2’nci kilometresinde İ.Ö. idaresindeki 34 TP 1603 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Ardından araç, savrularak şarampolde kanala düştü. Kazada yaralanan sürücü İ.Ö., olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Aracın çarptığı büyükbaş hayvan ise sahiplerince kesilerek telef olmaktan kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Büyükbaş hayvana çarpan otomobil, kanala düştü

Büyükbaş hayvana çarpan otomobil, kanala düştü

Büyükbaş hayvana çarpan otomobil, kanala düştü

Büyükbaş hayvana çarpan otomobil, kanala düştü

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