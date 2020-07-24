Büyükbaş kurbanlık fiyatları 2020 - CarrefourSA, Migros, BİM, A101 büyükbaş dana, boğa kurbanlık fiyatları kaç para?

Bayrama sayılı günler kala, tatile gidecekleri heyecan sardı. Kurban Bayram'ında özellikle memleketine gidecek ve vakti çok olmayan kişiler, büyükbaş kurbanlık fiyatları için araştırma yapmaya başladı. Kurban Bayramı’nda kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar büyükbaş kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Bu yıl kurbanlık büyükbaşı marketlerden almayı tercih edenler, CarrefourSA, Migros, BİM, A101 büyükbaş 2020 kurbanlık fiyatları kaç para araştırması yapmaya başladı. Migros'ta 2020 büyükbaş kurbanlık koç fiyatları ne kadar olacak? CarrefourSA büyükbaş kurban eti fiyatları ne kadar? İşte büyük marketlerde satılan büyükbaş kurbanlık fiyatları ve Diyanet'in belirlediği büyükbaş kurbanlık fiyatları.. CARREFOURSA BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATLARI 2020 Yüzde yüz yerli besi ile kurban satışına başlayan CarrefourSA’nın 2020 yılı için büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları netleşti. 1/7 hisse ile büyükbaş kurbanlığın en az 20 kg olması şartı ile fiyatı 1.690 TL olarak belirlendi. Bir adet kurbanlık dananın kesilip kemiksiz hale getirilmesinden sonra, 1/7 oranında eşit hissesi ve sakatatları (karaciğer, böbrek ve yürek) bulunur.

MİGROS BÜYÜKBAŞ HİSSE FİYATLARI 1/7 NE KADAR? Migros’un belirlediği kurbanlık büyükbaş dana fiyatlarında hisse oranı 1/7 olarak belirlenirken, kurbanlığın en az 21 kg olması gerektiğini açıkladı. Migros bu kurbanlık için kemiksiz sadece et göndereceğini de açıklamasına ekledi. Migros 21 kg kemiksiz et olan 1/7 hisseli büyükbaş fiyatını ise 1.825.00 TL olarak belirledi. A101 KURBANLIK BÜYÜKBAŞ FİYATLARI 2020 A101 kurbanlık fiyatlarından en çok merak edilen büyükbaş hisse fiyatları belli oldu. A101 kurbanlık büyükbaş hisse oranı 1-7 olarak açıklandı. Büyükbaş kurbanlık 1/7 Hisse En Az 20 Kg: 1,495,00 TL olarak belirlendi. Belirlenen hissedeki büyükbaş kurbanlık kemiksiz ve en az 20 kilogram olarak açıklandı. Yani A101’den büyükbaş hisseli kurbanlık aldığınızda en az 20 kg alabilirsiniz. Bu miktara kemik dahil olmuyor. Geriye kalan deri, kelle, bağırsak, işkembe, paça gibi bölümler kurban sahibi adına her yıl olduğu gibi bu yılda Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. Satın alma işlemi yapıldıktan sonra bağış makbuzu kurban sahibine gönderilecektir. Ayrıca kurbanlık danaların ciğer, yürek ve böbrekleri her koliye aynı olacak şekilde 1/7 oranında eklenecektir.