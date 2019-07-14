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Büyükbaşlar huzur ve güven uygulamasına takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 17:52 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, huzur ve güven uygulamasında 10 bin 930 kişiye GBT sorgulaması yaptı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, huzur ve güven uygulamasında 10 bin 930 kişiye GBT sorgulaması yaptı. Trafik uygulamasında ise 3 adet kulak küpesiz büyükbaş havyan, 80 adet kulak küpesiz küçükbaş hayvan ve 309 litre kaçak haşere ilacı ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 3 aşamalı olarak 83 yol kontrol arama noktası, 458 umuma açık eğlence mekanı, 18 gar, istasyon-iskele ile 173 park, bahçe ve metruk binada huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. 10 bin 930 GBT sorgulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 47 şahıs yakalanırken, 13 şüpheliye 5 bin 669 TL idari para cezası kesildi. Trafikte ise 3 bin 19 araç kontrol edilirken 109 araca 146 bin 256 TL idari para cezası uygulandı. 31 araç trafikten men edilirken arama kaydı bulunan 1 araç yakalandı.
Ayrıca jandarma ekipleri yaptıkları üst, iş yeri ve araç aramalarında 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 3 bin 609 mermi ve fişek ile 20 gram bonzai, 3 adet kulak küpesiz büyükbaş havyan, 80 adet kulak küpesiz küçükbaş hayvan ve 309 litre kaçak haşere ilacı ele geçirdi.

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