Büyükçekmece 20’nci festivale hazırlanıyor

Büyükçekmece’yi tüm dünyaya tanıtan ve bu yıl 20’ncisi düzenlenecek olan Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için hazırlıklar başladı.

Dünyaca tanınan festival için çalışmalarını hızlandıran Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, 65 ülkeden gelecek sanat elçilerini en iyi şekilde ağırlamaya hazırlanıyor.

Kültürpark festivalin renklerini taşıyacak

Bu yıl 26 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan 20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali öncesinde Kültürpark çevresinde çalışmalarını sürdüren ekipler, festival boyunca park çevresinde görsel bir şölen oluşturmak amacıyla aydınlatma, peyzaj düzenleme, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Kültürpark, tüm renkleriyle festivale katılan misafirleri karşılamaya hazırlanırken, Büyükçekmece festival boyunca yurt içi ve yurt dışından on binlerce katılımcıya ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali

Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin, Dünya Festivaller Birliği tarafından 7 kez dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali ödülüne layık görüldüğünü hatırlatan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bu yılda dünyanın dört bir yanından gelecek olan sanat elçilerini Büyükçekmece’de buluşturacaklarını belirterek; “Türkiye’yi ve Büyükçekmece’yi en iyi biçimde tanıtmak adına hazırlıklarımızı kusursuz olarak sürdürüyoruz” dedi.



