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Büyükçekmece 71 ülkeye ev sahipliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:39 | Son Güncelleme

Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne bu yıl 71 ülkeden kültür ve sanat elçisi katılacak.

Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne bu yıl 71 ülkeden kültür ve sanat elçisi katılacak. 26 Temmuz tarihinde kapılarını açacak olan festival, halk konserlerinin yanı sıra dolu dolu geçecek kültür sanat etkinlikleri ile de adından söz ettirmeye hazırlanıyor.
Bu yıl 20.si düzenlenecek olan Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne 71 ülkeden kültür ve sanat elçisi katılacak. 26 Temmuz tarihinde kapılarını açacak olan festival bu yılda uluslararası etkinlikleri, sergileri, halk konserlerinin yanı sıra dolu dolu geçecek kültür sanat etkinlikleri ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor.
Dünya Festivaller Birliği tarafından 7 kez “Dünya’nın en iyi kültür ve sanat festivali” ödülüne layık görülen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 26 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yıl festivale 71 ülkeden 1420 kültür ve sanat elçisi katılıyor.

Kültür ve sanat etkinlikleri bu yılda dolu dolu
20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali onlarca kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası Altınköprü Çağdaş Dans Yarışması, Uluslararası Atölye Bayramı - Geleneksel El Sanatları Sergisi (Cam ve Ahşap Çalıştayı), Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni ve sergisi, Doğanın Yüzleri Atölye Etkinliği (İnsan Hikayeleri), Ahşap Gemi Modelleri Sergisi, “Barış ve Hayat” Heykel ve Tasarım Sergisi, Temirci Sergisi, Ahşaba ve Cama Dokunma Sergisi, Dünya Müzik Enstrümanları Sergisi, Festival Şekerleri Sergisi ve Türk Yemekleri Sergisi bu yılda her gün onbinlerce insanı Büyükçekmece’ye çekecek.
Halk konserlerinde sevilen sanatçılar sahne alacak
Festival kapsamında gerçekleşecek olan bu yıl ki halk konserlerinde ise sevilen sanatçılar Musa Eroğlu, Fatih Erkoç, Ferhat Göçer, Fatma Turgut ve Simge Sağın hayranlarıyla buluşacak. Bu yıl kültür sanat dalında yaşam boyu onur ödülü Oya Başar ve Selçuk Yöntem’e verilirken basın onur ödülü Oktay Ekşi’ye, basın başarı ödülü ise Deniz Zeyrek’e verilecek.

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