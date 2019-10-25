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Büyükçekmece açıklarında fayın geçtiği bölgelerde kameralı takip

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:03 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi ve DOHAD iş birliğiyle Kumburgaz, Celaliye ve Sinanoba mahallerinde kurulan "Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları" aracılığıyla fayın geçtiği Marmara Denizi'ndeki değişimler kayıt altına alınıyor

İSTANBUL (AA) - Kuzey Anadolu Fay Hattı Kumburgaz segmentinin geçtiği Marmara Denizi'ndeki değişimler, "Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları" aracılığıyla izleniyor.

Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül'de Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Silivri açıklarından geçen kısmında meydana gelen 5,8 ve 4,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, İstanbul depreminde kırılması beklenen hattın, bir ucunun Silivri açıklarında, diğer ucunun da Avcılar'ın güneyinden geçen Kumburgaz bölümü olduğu öngörülüyor.

Bu kapsamda, Büyükçekmece Belediyesi ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) iş birliğiyle ilçenin 15 kilometre açığından geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz segmenti kameralarla 7 gün 24 saat izleniyor.

Büyükçekmece'nin Kumburgaz, Celaliye ve Sinanoba mahallerinde kurulan "Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları" aracılığıyla Marmara Denizi'ndeki değişimler kayıt altına alınırken, gece görüş kabiliyetine sahip 24 saat kayıt alabilen ve gerçek zamanlı erişilebilen sistemden elde edilen veriler, DOHAD merkezinden de anlık olarak takip edilebiliyor.

- "Deprem öncesi birçok parametrede değişiklikler gerçekleşiyor"

DOHAD Başkanı Fuat Agalday, Büyükçekmece Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında Kumburgaz, Celaliye ve Sinanoba mahallerinde kurdukları istasyonlarla ilçenin 15 kilometre açığından geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz segmentinin izlenmeye başlandığını kaydetti.

Depremden önce birçok parametrede değişiklikler yaşandığını dile getiren Agalday, "Gece görüş kabiliyeti olan kameralardan elde ettiğimiz veriler ve Büyükçekmece'de 150 metre derinlikte sismik inceleme sondajlarından gelen veriler anlık olarak DOHAD merkezinde takip edilmektedir. Deprem öncesi kayaçların sıkışması nedeniyle oluşan elektrik, manyetik, sismik, meteorolojik ve benzeri değişimleri yakından takip etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

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Doğa Hareketleri Araştırma Derneği fay hattı kamera Marmara Denizi

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