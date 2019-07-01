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Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, Oslo’da Türkiye’yi temsil edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 10:21 | Son Güncelleme

Türkiye Milli Delegasyonu Komite Üyesi olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, Oslo’da Türkiye’yi temsil edecek

Türkiye Milli Delegasyonu Komite Üyesi olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komite Toplantısı’na katılıyor.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen toplantıya katılarak bir kez daha Türkiye’yi temsil edecek. Yerel seçimlerde gözlemci olan üyelerin raporları bekleniyor. 2 - 4 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek toplantıda Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan ve Bosna - Hersek’le ilgili gündem maddeleri yer alacak. Ayrıca 31 Mart - 23 Haziran yerel seçimlerinde gözlemci olarak Türkiye’ye gelen Avrupa Konseyi üyelerinin seçim sonrasında düzenledikleri raporların da toplantı gündeminde yer alması bekleniyor.
2001 yılından bu yana Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye Milli Delegasyonu olarak Türkiye’yi temsil eden Başkan Dr. Hasan Akgün “Gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar yerel ve bölgesel demokrasinin gelişmesi açısından büyük önem teşkil ediyor. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, yerel ve bölgesel gözlem yetkisine sahip tek Avrupa kurumudur. Komite üyeleri ülkemizde düzenlenen yerel seçimlerde bizlere destek oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, Oslo’da Türkiye’yi temsil edecek

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, Oslo’da Türkiye’yi temsil edecek

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