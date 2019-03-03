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"Büyükçekmece, belediyecilikte İstanbul'un en geri kalmış yerlerinden"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 19:23 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Büyükçekmece, belediyecilik bakımından, şu anda İstanbul'un en geri kalmış yerlerinden bir tanesi. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? 'Nasıl olsa beni seçecekler' anlayışı. 'Ben çalışsam da çalışmasam da nasıl olsa oy verecekler' anlayışıyla hiçbir şey yapmayıp, sadece rant ve diğer yollara tevessül edilmesidir" - "İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olan Büyükçekmece'ye fuar için gelenler, o kadar trafiği göze alıp, şehir merkezine gidiyor. Bunun nedeni ne? Bu sorunu giderecek olan da Mevlüt Uysal ve Binali Yıldırım'dır. İkisi ele ele verdikten sonra Büyükçekmece, sadece turizm açısından değil her bakımdan insanların yaşayacağı bir ilçe haline gelir"

"Büyükçekmece, belediyecilikte İstanbul'un en geri kalmış yerlerinden"

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Büyükçekmece, belediyecilik bakımından, şu anda İstanbul'un en geri kalmış yerlerinden bir tanesi. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? 'Nasıl olsa beni seçecekler' anlayışı. 'Ben çalışsam da çalışmasam da nasıl olsa oy verecekler' anlayışıyla hiçbir şey yapmayıp, sadece rant ve diğer yollara tevessül edilmesidir." dedi.

Çavuşoğlu, Büyükçekmece'deki Eser Otel'de turizmci ve ihracatçı iş insanları ile bir araya geldiği toplantıda, turizmin Türkiye'nin geleceği olduğunu ve son 17 yılda bu anlamda önemli adımlar atıldığını söyledi.

Turizmin yanında Türkiye'nin sağlık turizminde de önemli mesafe kat ettiğini aktaran Çavuşoğlu, "Ancak sağlık turizminde hala istenilen seviyeye gelemedik. Bunun için çok ciddi çaba sarf etmeliyiz. 2023'e kadar potansiyelimizi tam olarak kullanabilirsek, 50 milyar dolar, sadece sağlık turizminden para kazanabiliriz. Spor turizminde de potansiyelimizin çok gerisindeyiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, toplantıya katılan turizmci ve ihracatçı iş insanları arasında mübadillerin de olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Mübadele nedeniyle o günlerde Türkiye'de yaşayan Rumlar Yunanistan'a giderken, oradaki Türkler de buraya geldi. Bu kardeşlerimiz döndüklerinde, Türkiye'nin çeşitli yerlerine göç etti. Biz Türkiye olarak tüm azınlıklarına haklarını verirken, Yunanistan, Batı Trakya Türklerine haklarını vermiyor. Bu konuda AİHM'nin 3 ayrı kararı var. Bize insan hakları konusunda ders verenler, söz konusu Yunanistan olunca, 'kendi aranızda dayanışma olması lazım' deniyor. Yanlışta dayanışma olmaz. Tüm soydaşlarımızın haklarını korumak, bizim dış politikamızın önceliklerinden biridir. Tüm dünya ile ilişkilerimizi daha üst seviyeye çıkarmak için gayret sarf ediyoruz. Var olan sorunları aşmak için azami gayret gösteriyoruz. Girişimci ve insani dış politikamızda dünyanın sorunlarına duyarsız değiliz ama ülkemizin, tüm dünyadaki menfaatlerini en iyi şekilde savunabilmek için çalışıyoruz. Aynı zamanda insani dış politikamızda da mağdurların ve ihtiyaç sahiplerinin hem sesi oluyoruz hem de onların yardımlarına ulaşıyoruz. O nedenle insani yardımlarda dünyada birinci sıradayız."

- "Dünyanın her yerinden Türkiye'ye turist gelmeye başladı"

Özellikle ekonomik ilişkilere çok önem verdiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Turizm de bunlardan biridir. Ülkemizin tanıtımı için çalışıyoruz. Birçok ülkeyle vizelerin kaldırılması için çaba sarf ediyoruz. Diğer ülkelerin vatandaşlarına da bazen katı mütekabiliyet uyguluyoruz bazen de özellikle turizm etkilenmesin diye esneklikler gösteriyoruz. Gürcistan'dan sonra Ukrayna, Moldova vatandaşları kimlikle seyahat edebilecek. Bizim vatandaşlarımız da aynı şekilde bu ülkelere kimlikle gidebilecek. Seyahatin de önündeki engelleri kaldırıyoruz. Nerede bir fırsat varsa iş adamlarımızın ondan faydalanması için çalışıyoruz. Ülkemizin hem yatırımda hem ticarette cazip bir ülke olması için çaba harcıyoruz. Bugün dünyada Türk ürünlerinin girmediği ülke kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, son zamanlarda dünyanın her yerinden Türkiye'ye turist gelmeye başladığını vurgulayarak, bu sayının artması için çalıştıklarını kaydetti.

Fuar ve kongre turizminin çok önemli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olan Büyükçekmece'ye fuar için gelenler, o kadar trafiği göze alıp, şehir merkezine gidiyor. Bunun nedeni ne? Bu sorunu giderecek olan da Mevlüt Uysal ve Binali Yıldırım'dır. İkisi ele ele verdikten sonra Büyükçekmece, sadece turizm açısından değil her bakımdan insanların yaşayacağı bir ilçe haline gelir. Büyükçekmece, belediyecilik bakımından şu anda İstanbul'un en geri kalmış yerlerinden bir tanesi. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? 'Nasıl olsa beni seçecekler' anlayışı. 'Ben çalışsam da çalışmasam da nasıl olsa oy verecekler' anlayışıyla hiçbir şey yapmayıp sadece rant ve diğer yollara tevessül edilmesidir. Ben bunu başka şehirlerde de gördüm." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, yerel yönetimlerde AK Parti'nin tevazu ve samimiyetle hizmet ettiğini aktararak, bu anlayışın parti kültüründen geldiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nı sadece seçimler için değil, Türkiye'nin geleceği için kurduklarını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'ın İstanbul'a çok güzel hizmetleri olduğunu ve kendisiyle gurur duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Binali Bey'i anlatmama gerek yok. Ulaştırma Bakanlığı döneminde, Türkiye çağ atladı. Sizlerin desteğiyle Mevlüt Uysal ve Binali Yıldırım el ele verecekler, hem Büyükçekmece hem de tüm İstanbul'da çok güzel hizmetler yapacaklar. Şehri, çalışacak insanlara teslim etmek lazım." dedi.

- "Büyükçekmece, İstanbul’un turizm bölgesi olacak"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal da Büyükçekmece'nin İstanbul’un turizm bölgesi olacağını söyleyerek, "Büyükçekmece, İstanbul'un önemli ilçelerinden birisiydi. Bugün baktığımız zaman o önemi kaldı mı? İsteriz ki Büyükçekmece, İstanbul için de Türkiye için de daha önemli hale gelsin. O zaman turizmciler ve iş adamlarımız için önemli hale gelir." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Be

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