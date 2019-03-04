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Büyükçekmece Belediyesi 60’ıncı yılını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 09:13 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi 60’ıncı yıl kutlamalarını Bayrampaşa’da bir otelde gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediyesi 60’ıncı yılını kutladı

Büyükçekmece Belediyesi 60’ıncı yıl kutlamalarını Bayrampaşa’da bir otelde gerçekleştirdi. Törende Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçeye yatırım yapan iş insanlarına hizmet madalyası verdi.
Büyükçekmece Belediyesi’nin 60’ıncı yıl kutlamaları Bayrampaşa’da bir otelde gerçekleşti. Düzenlenen törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Büyükçekmece’ye yatırım yapan iş insanları, yatırımcılar, sporcular ve hayırseverler katıldı. Belediye Başkanı Hasan Akgün meclis kararıyla Büyükçekmece’ye yatırım yapan hayırseverlere üstün hizmet madalyası ve plaket verdi.
Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçemece’yi Avrupa çizgisine ulaştıran hayırseverleri bugün burada buluşturduklarını ve kendilerine şükran duyduklarını belirterek projelerinden bahsetti.
Başkan Akgün, “Biz yeşili devam ettirmek üzere devam ediyoruz yolumuza. Örneğin iki tane parkımız var. Bir tanesi Cumhuriyet Parkı, bir milyon iki yüz kırk bin metrekare parkın yapımına Arel Üniversitesi ile birlikte Büyükçekmece’de başladık. Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde bir milyon iki yüz bin metrekare çevre düzenlemesi, sahil düzenlemesinin yüzde 70’i bitti. Bababurnu denilen Büyükçekmece’de 360 derece deniz Cumhuriyetimizin 100. yıl anısına 65 metre yüksekliğinde Cumhuriyet Anıtı var içerisinde Cumhuriyet müzesi var” şeklinde konuştu.
Dünyanın en enteresan yat limanını Büyükçekmece’de açacaklarını belirten Başkan Akgün diğer projelerini sıraladı.
Başkan Akgün, “Büyükçekmece’de Türkiye’nin en büyük sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi 70 bin metrekarede. Büyükçekmece’de İstanbul’un kültür ve sanat hayatına katkı sağlayacak 25 bin metrekare Cumhuriyet kültür ve sanat merkezi var. Büyükçekmece’de iş sağlayacak sanayi sağlayacak küçük sanayi sitemiz var, 2 bin 200 dükkanlı. Dünyanın en büyük film platosu inşaatını devam ettiriyoruz. Büyükçekmece’de yeni üniversite alanları kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece Belediyesi 60’ıncı yılını kutladı

Büyükçekmece Belediyesi 60’ıncı yılını kutladı

Büyükçekmece Belediyesi 60’ıncı yılını kutladı

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