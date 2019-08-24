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Büyükçekmece Belediyesi, geleceğin şampiyon tenisçilerini yetiştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi, 2019 yılı Yaz ve Kış Spor Okulları’nda binlerce Büyükçekmeceli çocuğa ücretsiz spor eğitimi vermeye devam ediyor.Spor Akademisi tarafından bu yıl ilk kez kurulan Büyükçekmece Belediyesi Tenis Takımı, 8 - 9 yaş grubundaki çocukları geleceğin şampiyon tenisçileri olarak yetiştiriyor.

Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi, 2019 yılı Yaz ve Kış Spor Okulları’nda binlerce Büyükçekmeceli çocuğa ücretsiz spor eğitimi vermeye devam ediyor.
Spor Akademisi tarafından bu yıl ilk kez kurulan Büyükçekmece Belediyesi Tenis Takımı, 8 - 9 yaş grubundaki çocukları geleceğin şampiyon tenisçileri olarak yetiştiriyor. Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi antrenörleri eğitmenliğinde altyapılarını oluşturan minik tenisçiler, yaz ve kış dönemlerinde aldıkları tenis eğitimleriyle gelecek dönemlerde turnuvalara katılmayı hedefliyor.
Mimaroba Türkan Saylan Spor Kompleksi’nde yazın haftada 5 kışın ise haftada 6 gün ücretsiz tenis eğitimi veren Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi, 7 - 14 yaş grubunda tenis dersi alan çocuklara ücretsiz forma, raket ve tenis topu vererek tenis turnuvası yapmak için gerekli tüm imkanları sağlıyor.
“Öz güvenli ve sosyal bireyler yetiştiriyoruz”
Büyükçekmeceli çocukların sanatta olduğu kadar sporda da başarılı olduklarını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Çocuklarımızın sosyalleşmeleri için gerekli tüm imkanları sağlıyoruz. Öz güvenli ve sosyal bireyler yetiştiriyoruz. Spor Akademisi’ndeki branşlarımızın hepsi ücretsizdir. Şimdi de tenis takımı kurduk. Küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızı tenis alanında eğiterek geleceğin ses getirecek sporcularını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Antrenörlerimiz çocuklarımızla tek tek ilgileniyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur’ sözüyle hareket ediyoruz. Geleceğimiz çocuklarımıza emanettir” dedi.
Çocuklarını gelecekte iyi bir tenis oyuncusu olarak görmek isteyen aileler Eylül ayında başlayacak Kış Spor Okulları’na kayıt yaptırabilir.

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