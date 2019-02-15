HABER

Büyükçekmece bir camiye daha kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 15:36 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’ye çok sayıda ibadethane kazandıran Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Pınartepe Mahallesi’nde ibadete açılan Mehmet Zeki Karakoç Camii’nin açılışını hayırsever Karakoç ailesi ile birlikte gerçekleştirdi.Merhum Mehmet Zeki Karakoç’un hayırsever kızları ve Büyükçekmece Belediyesi desteğiyle yapılan cami Büyükçekmeceli vatandaşların hizmetine sunuldu.

Büyükçekmece’ye çok sayıda ibadethane kazandıran Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Pınartepe Mahallesi’nde ibadete açılan Mehmet Zeki Karakoç Camii’nin açılışını hayırsever Karakoç ailesi ile birlikte gerçekleştirdi.
Merhum Mehmet Zeki Karakoç’un hayırsever kızları ve Büyükçekmece Belediyesi desteğiyle yapılan cami Büyükçekmeceli vatandaşların hizmetine sunuldu. Camiye adı verilen Mehmet Zeki Karakoç’un 8’inci ölüm yıldönümüne denk gelen açılış töreninde Kur-an’ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından cuma namazı kılındı.

"Doğru hizmetleri yaptığımız müddetçe insanlarımız mutlu olur”
Vatandaşların istek ve ihtiyaçlarına göre cami ve okul yapımına devam edeceğini belirten Başkan Akgün, "Çanakkale Destanı’nın kahramanlarından onların şahsında Çanakkale’yi görüyoruz. Biri Seyit Onbaşı öbürü de Yahya Çavuş. Kahramanın ismini taşıyan iki caminin açılışını gerçekleştirdik. 18 Mart projemizi böylece iki cami ve Çanakkale Anıtı’yla tamamladık. Burada oturan beş kız kardeş sevgili Zeki ağabeyimizin kızları, yıllar boyu kapı komşuluğu yaptık. Allah gani gani rahmet eylesin. Kardeşleri Arzu Karakoç ile birlikte aile adına bir cami yaptırmaya karar verdiler. Buluştuk, çalıştık, en güzel arsamızı tahsis ettik ve gücümüzü birleştirdik. Bu güzel mescidi tesis etmeyi Allah bize nasip etti. Arzu diyor ki, bugün babamın toprağa verildiği gündü. İbadethane olmazsa olmazdır. Biz belediye imkanlarını kullandık, Arzu ve beş kız kardeşimiz de çok büyük destek verdi. Camiye Zeki amcamızın ismini biz meclis olarak verdik. Bir başka yerde örneğini görmediğiniz bir mescit ortaya çıktı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Doğru hizmetleri yaptığımız müddetçe hem kendimiz mutlu oluruz hem de insanlarımız mutlu olur. Vatandaşımızın istek ve ihtiyacına göre 24 cami, 34 okul yaptık. Bunlar halkın ortak ihtiyaçlarıdır. Bu açığı devlet kapatsın diye oturup bekleyemeyiz” dedi.

Büyükçekmece bir camiye daha kavuştu

Büyükçekmece bir camiye daha kavuştu

Büyükçekmece bir camiye daha kavuştu

Büyükçekmece bir camiye daha kavuştu

Büyükçekmece bir camiye daha kavuştu

Büyükçekmece bir camiye daha kavuştu

Büyükçekmece bir camiye daha kavuştu

Büyükçekmece bir camiye daha kavuştu

Büyükçekmece bir camiye daha kavuştu

Büyükçekmece bir camiye daha kavuştu

Büyükçekmece bir camiye daha kavuştu

Büyükçekmece bir camiye daha kavuştu

Büyükçekmece bir camiye daha kavuştu

Büyükçekmece bir camiye daha kavuştu

Büyükçekmece bir camiye daha kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.