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Büyükçekmece - Bursa hattı seferleri 2 Ağustos’da başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 09:49 | Son Güncelleme

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.

Büyükçekmece - Bursa hattı seferleri 2 Ağustos’da başlıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Büyükçekmece-Mudanya (Güzelyalı) deniz otobüs hattı Cuma günü hizmete giriyor. Seferler günde iki kez gerçekleştirilecek.
2 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri hizmet verecek olan deniz otobüsleri sayesinde özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt’ta ikamet eden vatandaşlar, hızlı ve konforlu bir şekilde Bursa’ya seyahat edebilecek. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Büyükçekmece Belediyesi - Mimarsinan İskelesi’nden hareket ederek vatandaşların kısa bir süre içerisinde Mudanya’ya ulaşmalarını sağlayacak.

Seferler günde iki kez gerçekleştirilecek
Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri hizmet verecek olan Büyükçekmece - Mudanya (Güzelyalı) İDO hatları kalkış saatleri ise Büyükçekmece’de sabah 10.30 ile 20.30, Bursa’da ise 08.00 ile 18.30 saatleri olarak düzenlendi.

“Söz verdik ve gerçekleştirdik”
İDO Büyükçekmece - Mudanya (Güzelyalı) hatları sayesinde vatandaşların 95 dakikada Bursa’ya ulaşabileceklerini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün “Söz verdik ve gerçekleştirdik. Büyükçekmece’de artık uzun yollar kısalıyor. Büyük Büyükçekmece ailem için hizmette sınır tanımıyoruz. 2 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Büyükçekmece - Bursa hattı hizmete girecek. Bursa’ya yolculuk yapmak isteyen vatandaşlarımız hem daha konforlu hem de trafik problemi olmadan daha hızlı bir şekilde Mudanya’ya gidebilecek. Mutluluk şehri Büyükçekmece için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Büyükçekmece - Bursa hattı seferleri 2 Ağustos’da başlıyor

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