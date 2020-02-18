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Büyükçekmece D-100'de kaza: 1'i ağır 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 18:29 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de D-100 Karayolu'nda iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Büyükçekmece D-100'de kaza: 1'i ağır 3 yaralı

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 1 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle D-100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece D-100 Karayolu TIR trafik kazası

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