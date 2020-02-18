Büyükçekmece D-100'de kaza: 1'i ağır 3 yaralı

\u0130tfaiye ekipleri ara\u00e7ta s\u0131k\u0131\u015fan 1 ki\u015fiyi kurtard\u0131. Sa\u011fl\u0131k ekipleri ilk m\u00fcdahalelerinin ard\u0131ndan yaral\u0131lar\u0131 hastaneye kald\u0131rd\u0131. \nKaza nedeniyle D-100 Topkap\u0131 istikametinde trafik yo\u011funlu\u011fu olu\u015ftu. (DHA)\n\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Evinde \u00f6l\u00fc bulunmu\u015ftu! Son foto\u011fraf\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Bir g\u00fcn \u00f6ncesi! Facian\u0131n e\u015fi\u011finden d\u00f6n\u00fclm\u00fc\u015fEn g\u00fczel Naz\u0131m Hikmet s\u00f6zleri
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