HABER

Büyükçekmece’de 70’lik dededen insanlık dersi

İLGİNÇ HABERLER  | 06.10.2018 13:01 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de yaşayan 70 yaşındaki Salih dede, yolda yaralı bir leylek buldu. Leyleği yemek vermek için evine götürmeye çalışan Salih dedeye yoldan geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yardımcı oldu. Salih dedenin polislerle ilginç diyaloğu kameralara yansıdı.

Büyükçekmece’de yaşayan 70 yaşındaki Salih Evcan, boş bir arazide göç yolunda yaralanan bir leylek buldu. 70’lik dede, leyleğin aç olduğunu düşünüp evin yolunu tuttu. Kucağında leylekle birlikte yürüyen Salih dedeyi yolda Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mobil Okul Timi ekipleri fark etti. Ekipler Salih dedeyi aracına alarak evine kadar götürdü. Salih dedenin polislerle diyaloğu, renkli görüntüler oluşturdu.

Leyleği evine götüren Salih dede, onu besleyip doyurdu. Yaşadıklarını anlatan Salih dede, “Atatürk heykelinin bulunduğu taraflardaydı bu leylek, oralarda dolaşıyordu. Orada gördüm ve ona acıdım. Baktım kursağında hiçbir şey baktım bacağı biraz yaralıydı. Sarayım bacağını dedim. Getirdim ekmek doğradım yedirdim" dedi.

(İHA)

PARTNEROnlara akıl sağlığı dilerimOnlara akıl sağlığı dilerim
Bisiklet süren adam, ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduBisiklet süren adam, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
İlk defa dövme yaptıran genç kızın korkudan çığlık çığlığa kaldığı anlarİlk defa dövme yaptıran genç kızın korkudan çığlık çığlığa kaldığı anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Büyükçekmece leylek

En Çok Okunan Haberler

Endonezya'daki tsunamiden sonra korkunç olay! Sahile vurmaya başladı

Endonezya'daki tsunamiden sonra korkunç olay! Sahile vurmaya başladı

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomik saldırı açıklaması: Kontrol altına aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomik saldırı açıklaması: Kontrol altına aldık

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan geliyor! Acun Ilıcalı'dan bomba Survivor açıklaması

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan geliyor! Acun Ilıcalı'dan bomba Survivor açıklaması

Demet ile Can aşk mı yaşıyor? Sonunda açıkladı

Demet ile Can aşk mı yaşıyor? Sonunda açıkladı

Çaldığı 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutmuştu! Süre doldu

Çaldığı 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutmuştu! Süre doldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bisiklet süren adam, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bisiklet süren adam, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu

İlk defa dövme yaptıran genç kızın korkudan çığlık çığlığa kaldığı anlar

İlk defa dövme yaptıran genç kızın korkudan çığlık çığlığa kaldığı anlar

Dünyanın en ilginç karaoke performansı

Dünyanın en ilginç karaoke performansı

Yaralı leopara yardım etmek isterken canından oluyordu

Yaralı leopara yardım etmek isterken canından oluyordu

Damadın beyin yakan oyunu sosyal medyada yayıldı

Damadın beyin yakan oyunu sosyal medyada yayıldı

Sahibini dışarı oyuna çağıran ayı!

Sahibini dışarı oyuna çağıran ayı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.