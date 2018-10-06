Büyükçekmece’de 70’lik dededen insanlık dersi

Büyükçekmece’de yaşayan 70 yaşındaki Salih Evcan, boş bir arazide göç yolunda yaralanan bir leylek buldu. 70’lik dede, leyleğin aç olduğunu düşünüp evin yolunu tuttu. Kucağında leylekle birlikte yürüyen Salih dedeyi yolda Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mobil Okul Timi ekipleri fark etti. Ekipler Salih dedeyi aracına alarak evine kadar götürdü. Salih dedenin polislerle diyaloğu, renkli görüntüler oluşturdu.

Leyleği evine götüren Salih dede, onu besleyip doyurdu. Yaşadıklarını anlatan Salih dede, “Atatürk heykelinin bulunduğu taraflardaydı bu leylek, oralarda dolaşıyordu. Orada gördüm ve ona acıdım. Baktım kursağında hiçbir şey baktım bacağı biraz yaralıydı. Sarayım bacağını dedim. Getirdim ekmek doğradım yedirdim" dedi.

(İHA)

