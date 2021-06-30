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  4. Büyükçekmece’de dehşete düşüren olay! Köpekten kaçmak isteyen kişiye kamyon çarptı

Büyükçekmece’de dehşete düşüren olay! Köpekten kaçmak isteyen kişiye kamyon çarptı

30.06.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece’de Ekrem Binak isimli genç, kaldırımda yürürken köpeğin havlamasından korkarak yola atladı. Bu sırada cadde hızla seyreden kamyon, Binak'a çarparak ağır yaraladı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Büyükçekmece’de meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Ekrem Binak, kaldırımda yürürken bir köpeğin yanında havlamasıyla korkup yola atladı. Bu sırada yoldan geçen kamyon Binak’a çarptı. Binak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası gözaltına alınan sürücü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

FECİ KAZA KAMERADA

Yaşanan feci olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Binak’ın yolda yürürken köpeğin havlayarak üstüne gelmesi ve sonrasında ise yola atlaması görülüyor. Görüntülerin devamında ise Binak’a kamyonun çarpması yer alıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Büyükçekmece
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