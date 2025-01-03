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  4. Büyükçekmece'de esrarengiz koku nedeniyle iki okul boşaltıldı! İGDAŞ doğal gaz kaynaklı olmadığını açıkladı

Büyükçekmece'de esrarengiz koku nedeniyle iki okul boşaltıldı! İGDAŞ doğal gaz kaynaklı olmadığını açıkladı

03.01.2025 18:49
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İstanbul Büyükçekmece'de öğle saatlerinden itibaren yayılan koku vatandaşları tedirgin etti. Koku nedeniyle iki okul tedbir amacıyla boşaltıldı. Okulda ve devlet hastanesinde inceleme yapan İGDAŞ ekipleri, kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığını açıkladı.

Büyükçekmece'de esrarengiz koku nedeniyle iki okul boşaltıldı! İGDAŞ doğal gaz kaynaklı olmadığını açıkladı

Büyükçekmece'nin birkaç mahallesinde bugün saat 14.30 sıralarında yayılan bir koku çevre sakinlerini tedirgin etti. Doğal gaz kokusuna benzeyen koku nedeniyle Emlak Konut Anadolu Lisesi ve Mimar Sinan Ortaokulu ders saatinin bitmesine az bir zaman kala tedbir amaçlı boşaltıldı.

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KOKUNUN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İhbar üzerine gelen İGDAŞ ekipleri Mimar Sinan Devlet Hastanesi ve iki okulda inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığı öğrenildi.

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Kokunun neden kaynaklandığı ise hala araştırılıyor.

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'ÇOK RAHATSIZ OLUYORUZ'

Hastaneye dedesini ziyarete gelen Bedirhan Söylemez, "Sokaklarda biraz koku var. Çok rahatsız oluyoruz. Yanık tarzı doğal gaz kokusu. 14.30'la 15.00 arası kokuyu aldım. Benim bildiğim daha erken saatlerde vardı ama hala devam ediyor koku. Rahatsız ediyor koku, burunda biraz yanma hissiyatı var" dedi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece doğal gaz okul
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