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  4. Büyükçekmece'de evde parti verenlerin cezası belli oldu

Büyükçekmece'de evde parti verenlerin cezası belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 15:09 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükçekmece'de villada parti düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiye, 2 ay ev hapsi cezası verildi.

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik 'ev kal', 'sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlencenin sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekti.

Savcı talimatıyla partiye katılanlara bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve kişilerin huzur sükununu bozma suçlarından işlem yapıldı. Partiye katılanların ifadeleri de alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

CEZALARI BELLİ OLDU

Eğlenceyi organize eden ve gözaltına alınan villa sahibi de dahil 4 kişi adliyeye sevkedildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, 2 ay boyuncu konutlarını terkedemeyecek.

Kaynak: DHA

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Büyükçekmece parti koronavirüs

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