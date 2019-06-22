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Büyükçekmece'de fabrika yangını!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 05:55 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi yaşamını yitirdi

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerindeki bir fabrikada saat 03.00 sıralarında çıktı. Bin 500 metre karelik alana sahip tekstil ve plastik malzemeler üreten 4 katlı fabrikanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada kısa sürede büyüyen alevler, tüm fabrikayı sardı.

ÇATIYA ÇIKARAK KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Yangın nedeniyle gece vardiyasında olup büyük korku yaşayan 20 işçi çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine Beylikdüzü, Beykent, Şişli, Bayrampaşa, Başakşehir, Kocasinan, Bakırköy, Bağcılar itfaiye ekipleri ile çok sayıda polis ve sağlık görevlisi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri fabrikanın çatısında bulunan 20 işçiyi merdivenle kurtardı.

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Kurtarma esnasında dumandan etkilenen 4 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 2 itfaiye erine de olay yerindeki ambulanslarda oksijen verilerek müdahalede bulunuldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, kurtarılan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 16 işçiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Ara ara alevlerin tekrar yükseldiği fabrikadaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

4 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Hadımköy yolu üzerindeki fabrikada çıkan yangın sonucu yabancı uyruklu 4 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de tedavi altına alındığını açıkladı. Olayda 4 itfaiye erinin de hafif şekilde yaralanarak hastaneye sevk edildiği bildirildi.

(DHA / AA)

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yangın Büyükçekmece

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