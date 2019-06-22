Büyükçekmece'de fabrika yangını: Mahsur kalan 20 işçiyi itfaiye kurtardı

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerindeki bir fabrikada saat 03.00 sıralarında çıktı. Bin 500 metre karelik alana sahip tekstil ve plastik malzemeler üreten 4 katlı fabrikanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada kısa sürede büyüyen alevler, tüm fabrikayı sardı. Yangın nedeniyle gece vardiyasında olup büyük korku yaşayan 20 işçi çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine Beylikdüzü, Beykent, Şişli, Bayrampaşa, Başakşehir, Kocasinan, Bakırköy, Bağcılar itfaiye ekipleri ile çok sayıda polis ve sağlık görevlisi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri fabrikanın çatısında bulunan 20 işçiyi merdivenle kurtardı. Kurtarma esnasında dumandan etkilenen 4 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 2 itfaiye erine de olay yerindeki ambulanslarda oksijen verilerek müdahalede bulunuldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, kurtarılan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 16 işçiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Ara ara alevlerin tekrar yükseldiği fabrikadaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

(DHA)

