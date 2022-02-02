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  4. Son dakika: Büyükçekmece'de gizemli kazı... Polis ekipleri gece boyunca nöbet tuttu

Son dakika: Büyükçekmece'de gizemli kazı... Polis ekipleri gece boyunca nöbet tuttu

02.02.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükçekmece'de polis ekipleri boş bir arazide kazı çalışması başlattı. Gece boyu devam eden kazı ve aramalarda polis ekipleri arazi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Helikopterin de destek verdiği aramaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Son dakika: Büyükçekmece'de gizemli kazı... Polis ekipleri gece boyunca nöbet tuttu

İstanbul Büyükçekmece'de polis ekipleri, boş bir arazide iş makineleriyle kazı ve arama yaptı. Dün akşam saatlerinde başlayan incelemeler, gece boyunca devam etti. Polis, kazının yapıldığı alanda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Büyükçekmece'de kazı yapılan arazideki güvenlik önlemleri gece boyunca devam etti - Güvenlik - İstanbul - Büyükçekmece

Arazide nöbet tutan polis ekipleri, devriye gezmeyi sürdürürken sabaha karşı tekrar arama yaptı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı arazi ve çevresindeki aramalara havadan helikopterle destek verildi. Polisler, gece boyunca arazide nöbet tutarak, bölgede devriye gezdi.

Büyükçekmece'de kazı yapılan arazideki güvenlik önlemleri gece boyunca devam etti - Güvenlik - İstanbul - Büyükçekmece

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Ayrıca sabaha karşı arazide bir arama daha yapıldı. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, kazı yapılan arazide polisin nöbeti sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Büyükçekmece
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