Büyükçekmece'de görüntülenen yavru ayıyı arama çalışmaları devam ediyor

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yavru bir boz ayı üniversite öğrencisi tarafından görüntülenmişti. Ayının görüntülenmesinin ardından Büyükçekmece Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Kemerdere Vadisi'nde görülen ayıyı bulmak için çalışma başlattı. Bölgeye kurulan kapanların sonuç vermemesi üzerine belediye ekipleri bugün geniş bir alana dağılarak ayıyı arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına drone ile havadan destek verilirken, tedbir amaçlı uzun menzilli uyuşturucu tüfeği de hazırda bulunduruldu. Çalışmalar sonucunda yavru ayıya rastlanmadı. Ayıyı bulmak için başlatılan çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

“VATANDAŞLARIMIZIN KORKACAK BİR ŞEYİ YOK"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Yardımcı Ömer Kaynarcı, vatandaşların korkmasını gerektiren bir durum olmadığını belirterek, “Yaklaşık 1 hafta önce bölgemizde, vatandaşlarımızın görüntüsünü aldığı bir yaklaşık 6-7 aylık bir ayı yavrusu televizyon ekranlarına yansıdı. Bir haftadır zaten bölgede bir çalışma yapıyoruz. Derneklere de bilgi verdik. Bu bölgede zabıta ve veterinerler ekiplerimizle tarama yaptık. Bu taramada ayı yavrusunu bulmamız mümkün değil. Zaten burası ayının doğal yaşam alanı değil. Doğal yaşam alanından alınıp, bu bölgeye bırakılmış olabilir. Her gün ayının bulunması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Daha önce kapan kurduk ama şimdi sayısını arttırarak belli bölgelere tekrar kurmak için çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın korkacak bir şeyi yok, gördüklerinde bize ulaşırlarsa ayının yakalanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır" şeklinde konuştu.