Büyükçekmece'de kan donduran olay! Önce bıçakladı, sonra TikTok videosu çekti

Olay, 26 Aralık Pazar günü Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Arkadaşının yaşadığı siteye misafir olarak gelen Ensar Halife, yine siteye misafir olarak gelen Yusuf Baran D. (16) ve Hüseyin Ulaş H. ile tartıştı. Site bahçesinde yaşanan "niye baktın" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ensar H. göğsüne aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Ağır yaralanan Ensar Halife, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Halife'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Ensar Halife'nin hastanede tedavisi sürerken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

TİKTOK VİDEOSU ELE VERDİ

Olayın ardından Yusuf Baran D. (16) ve Hüseyin Ulaş H. "Sizce ben adam vurduktan sonra karakolda tiktok çekmiş miyim" yazarak video çekti ve paylaştı. Polis, videonun karakol dışında çekildiğini belirtti. Sosyal medyada yayınlanan görüntüden yola çıkan ekipler, şüphelilerin yerini tespit etti. Yusuf Baran D. (16) ve Hüseyin Ulaş H. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Yusuf Baran D. (16) ve Hüseyin Ulaş H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yaşanan olayı anlatan bir site sakini, "Bağırma seslerini duyduk. Gittik çocuk yatıyordu yerde. Gençti. Bir sürü polis geldi. Site sakini değiller dışarıdan gelmişler. Bıçaklayanlar da dışarıdan gelmiş" diye konuştu.

(DHA)



