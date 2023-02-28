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Büyükçekmece'de korkunç olay! Park halindeki otomobilde battaniyeye sarılı ceset bulundu

28.02.2023 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece'de park halinde bir otomobilin içinde battaniyeye sarılı bir ceset gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, aracın ise ceset ile birlikte Bursa'dan getirildiği iddia edildi.

Büyükçekmece'de korkunç olay! Park halindeki otomobilde battaniyeye sarılı ceset bulundu

Büyükçekmece'deki korkunç olay akşam saatlerinde Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yol kenarında park halindeki otomobilin içinde vatandaşlar tarafından battaniyeye sarılı bir ceset bulundu.

POLİS CADDEDE İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cadde ekipler tarafından şerit çekilerek kapatıldı. Aracın ceset ile birlikte Bursa'dan getirildiği iddia edilirken, caddede olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Araçtan çıkartılan ceset ise morga götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece ceset

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